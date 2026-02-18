Путин призвал благоустроить территорию у новой поликлиники в Приморском крае

Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края. Об этом пишет РИА Новости.

«Край вложил почти 50% в финансирование этого объекта, надо прилегающие территории привести в порядок…», — сказал он.

Путин отметил, что посещение поликлиники должно быть не только полезным, но и приятным для людей.

До этого Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

Российский президент также похвалил губернатора Приморского края Олега Кожемяко, назвав его хозяйственным человеком. Глава Приморья выразил благодарность российскому лидеру за программу, которую реализовали при содействии Минздрава РФ.

Ранее Путин назвал приоритет России на годы вперед.