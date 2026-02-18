Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин призвал благоустроить территорию у новой поликлиники в Приморском крае

Путин призвал облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края. Об этом пишет РИА Новости.

«Край вложил почти 50% в финансирование этого объекта, надо прилегающие территории привести в порядок…», — сказал он.

Путин отметил, что посещение поликлиники должно быть не только полезным, но и приятным для людей.

До этого Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

Российский президент также похвалил губернатора Приморского края Олега Кожемяко, назвав его хозяйственным человеком. Глава Приморья выразил благодарность российскому лидеру за программу, которую реализовали при содействии Минздрава РФ.

Ранее Путин назвал приоритет России на годы вперед.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!