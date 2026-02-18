Информационные системы здравоохранения обновят к 2030 году

Модернизацию информсистем здравоохранения планируют завершить в РФ в 2030 году

В регионы России будут дополнительно направлять средства для того, чтобы к 2030 году завершить модернизацию информационных систем здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

«Это один из наших треков, который имеет приоритет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»», — пояснила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова пояснила, что в субъекты будут направлены дополнительные ресурсы для того, чтобы к 20230 году процесс модернизации был завершен.

18 февраля президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина.

Ранее Путин заявил о необходимости активнее внедрять цифровые технологии в медицине.