Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Информационные системы здравоохранения обновят к 2030 году

Модернизацию информсистем здравоохранения планируют завершить в РФ в 2030 году
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В регионы России будут дополнительно направлять средства для того, чтобы к 2030 году завершить модернизацию информационных систем здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

«Это один из наших треков, который имеет приоритет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»», — пояснила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова пояснила, что в субъекты будут направлены дополнительные ресурсы для того, чтобы к 20230 году процесс модернизации был завершен.

18 февраля президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина.

Ранее Путин заявил о необходимости активнее внедрять цифровые технологии в медицине.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!