Общество

ФСБ задержала начальника полиции в Саратовской области

В Саратовской области ФСБ задержала начальника полиции по подозрению во взятке
ГУ МВД по Саратовской области

Оперативники управления ФСБ по Саратовской области задержали начальника межмуниципального отдела МВД «Вольский» полковника полиции Алексея Панферова. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на правоохранительные органы.

Панферова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Известно, что Алексей Панферов родился в 1971 году. В 1994-м он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 2008-м — Академию управления МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в январе 1995 года в уголовном розыске Петровска. Занимал должности в территориальных подразделениях МВД и ГУ МВД по Саратовской области. С ноября 2021 года возглавлял отдел МВД по Петровскому району. С марта 2025-го являлся начальником межмуниципального отдела МВД «Вольский».

Ранее осужденной экс-министру культуры Крыма отказали в досрочном освобождении.
 
