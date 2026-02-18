ФСБ задержала начальника полиции в Саратовской области

Оперативники управления ФСБ по Саратовской области задержали начальника межмуниципального отдела МВД «Вольский» полковника полиции Алексея Панферова. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на правоохранительные органы.

Панферова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Известно, что Алексей Панферов родился в 1971 году. В 1994-м он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 2008-м — Академию управления МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в январе 1995 года в уголовном розыске Петровска. Занимал должности в территориальных подразделениях МВД и ГУ МВД по Саратовской области. С ноября 2021 года возглавлял отдел МВД по Петровскому району. С марта 2025-го являлся начальником межмуниципального отдела МВД «Вольский».

