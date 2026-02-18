Ученые подсчитали, на сколько лет продлевает жизнь правильное питание

Science Advances: правильное питание может прибавить к жизни от 1 до 4 лет

Международная команда ученых выяснила, что соблюдение здорового рациона может прибавить к жизни от одного до четырех лет — даже с учетом генетики. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Работу возглавила Янлин Лв из Хуачжунского университета науки и технологий. Исследователи проанализировали данные более 100 тысяч участников базы UK Biobank — масштабного проекта, включающего генетическую и медицинскую информацию о полумиллионе добровольцев. За испытуемыми наблюдали более 10 лет, регулярно собирая данные о питании за предыдущие сутки.

Каждому участнику присваивали балл в зависимости от того, насколько его рацион соответствовал одному из пяти признанных «здоровых» режимов питания: средиземноморской диете, диете для снижения риска диабета (с высоким содержанием клетчатки и низким — сахара), DASH-диете, растительному рациону и альтернативному индексу здорового питания (AHEI). Параллельно исследователи оценили наличие 19 генетических вариантов, связанных с долголетием.

За время наблюдения умерли 4314 участников. Сопоставив данные о рационе, генетике и смертности, ученые рассчитали, насколько дольше может прожить 45-летний человек при переходе на более здоровое питание по сравнению с людьми с наименее сбалансированным рационом.

Самый выраженный эффект показал индекс AHEI: мужчины, придерживавшиеся этого подхода, могли рассчитывать в среднем на дополнительные 4,3 года жизни, женщины — на 3,2 года. Средиземноморская диета ассоциировалась с прибавкой 2,2 года у мужчин и 2,3 года у женщин.

Диета для снижения риска диабета давала прибавку 3 года мужчинам и 1,7 года женщинам. Растительное питание — 2,1 и 1,9 года соответственно. DASH-диета была связана с увеличением ожидаемой продолжительности жизни на 1,9 года у мужчин и 1,8 года у женщин.

Авторы подчеркивают, что положительный эффект наблюдался независимо от генетической предрасположенности к долголетию. Иными словами, даже при «неидеальных» генах здоровый рацион оставался значимым фактором.

Наиболее выраженную связь с увеличением продолжительности жизни показали цельнозерновые продукты, фрукты и овощи. Именно они чаще всего встречались в рационах участников с лучшими показателями выживаемости.

