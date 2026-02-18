В Афганистане сожгли 500 музыкальных инструментов

Сотрудники министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Глава ведомства Макбуль Ахмад Вакас заявил, что эти предметы, «используемые для танцев и празднований на различных церемониях», были собраны в течение последнего года. По его словам, «данная акция является частью непрерывных усилий по борьбе с пороком». Вакас призвал жителей воздерживаться от использования предметов, считающихся противоречащими законам шариата.

В ноябре прошлого года власти Афганистана запретили импорт лекарственных препаратов из Пакистана в ответ на постоянное блокирование пунктов пропуска на границе.

До этого в Афганистане женщин обязали носить паранджу для посещения больниц. Также женщин без паранджи запретили перевозить на автомобилях. В случае выявления нарушения водителям будет грозить штраф.

Ранее ООН начала расследование нарушений прав человека в Афганистане.