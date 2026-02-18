Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Абакане ребенок устроил пожар в квартире и чуть не сгорел

В Абакане пожарные спасли ребенка из горящей квартиры через окно

В Абакане пожарные спасли шестилетнего мальчика из горящей квартиры, ребенок устроил пожар, когда был дома один. Об этом сообщает МЧС Хакасии.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Крылова. Экстренные службы вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма и увидели в окне на пятом этаже ребенка, который звал на помощь. Пожарные развернули автолестницу, поднялись к мальчику и эвакуировали его через окно.

Ребенка передали медикам. Пожар потушили на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.

До этого две малолетние девочки попали в реанимацию с ожогами после пожара в Ленобласти. По словам соседей, в квартире, где проживали дети, часто происходили ссоры и драки, а малолетние регулярно оставались без присмотра.

Ранее квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!