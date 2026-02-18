В Абакане ребенок устроил пожар в квартире и чуть не сгорел

В Абакане пожарные спасли ребенка из горящей квартиры через окно

В Абакане пожарные спасли шестилетнего мальчика из горящей квартиры, ребенок устроил пожар, когда был дома один. Об этом сообщает МЧС Хакасии.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Крылова. Экстренные службы вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма и увидели в окне на пятом этаже ребенка, который звал на помощь. Пожарные развернули автолестницу, поднялись к мальчику и эвакуировали его через окно.

Ребенка передали медикам. Пожар потушили на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.

До этого две малолетние девочки попали в реанимацию с ожогами после пожара в Ленобласти. По словам соседей, в квартире, где проживали дети, часто происходили ссоры и драки, а малолетние регулярно оставались без присмотра.

Ранее квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде.