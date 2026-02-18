Размер шрифта
Российский флаг вывесили на трибунах во время хоккейного матча на Олимпиаде

Флаг России вывесили на трибуне во время хоккейного матча Канады и Чехии на ОИ
«Чемпионат»

Российский флаг был вывешен на трибунах во время четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Чехии в Италии.

На полотнище, которое болельщик, одетый в форму московского «Спартака», разместил рядом с канадским флагом, была нанесена надпись «Зеленоград». Вскоре подошел сотрудник службы безопасности с просьбой убрать флаг.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

Ранее Владимир Плющев заявил, что российские хоккеисты не дошли бы до финала Олимпиады.
 
