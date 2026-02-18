Размер шрифта
На Украине сообщили о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом

Украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян под флагом
Министерство молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в своих соцсетях заявил, что украинские представители не поедут на Паралимпийские игры в Италию из-за допуска российских к соревнованиям под национальными флагами.

«В ответ на возмутительное решение организаторов украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады», — написал Бедный.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал решение МПК по россиянам торжеством спортивной дипломатии.
 
