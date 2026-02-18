Правоохранители задержали замглавы Новороссийска

Сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержан заместитель главы Новороссийска, руководитель управления строительства Роман Карагодин. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — отметил собеседник агентства.

По информации Telegram-канала «Краснодар и край», Карагодин несколько дней назад подал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Другой информации не приводится.

Известно, что Романа Карагодина назначили исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска в апреле 2025 года, а в октябре он был утвержден на этот пост. Также с июня 2024 года он руководил муниципальным казенным учреждением «Управление строительства», которое занимается проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальной собственности.

Ранее на Кубани задержали главу Славянского района по подозрению в афере с землей.