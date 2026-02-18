Путин встретился с главой МИД Кубы

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики находится в Москве. В среду Паррилья встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем партии «Единая Россия», заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что проблема обеспечения топливом вывозных рейсов, предназначенных для транспортировки российских туристов с Кубы на родину, решена.

12 февраля Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер». По словам Захаровой, «внешние игроки» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.