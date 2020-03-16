Правительство планирует создать фонд на 300 млрд рублей из-за пандемии COVID-19

Российское правительство разработало план поддержки экономики государства на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно документу, предусматривается разработка антикризисного фонда в 300 млрд рублей.

Кроме того, антикризисный план призван учесть компенсации для находящихся на карантине граждан, а также поддержку населения, регионов, бизнеса и госкомпаний. Также предусматривается мониторинг ситуации на рынке для избежания роста безработицы.

Для остановки распространения коронавируса в широких масштабах члены правительства предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тестов на наличие заболевания.

План также предусматривает налоговые каникулы для туристического и авиабизнеса, а малый и средний бизнес могут получить квартальную отсрочку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, вызываемому новым типом коронавируса, присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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