Источник рассказал о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса в КНР

Источник рассказал о начале проведения клинических испытаний вакцины против нового типа коронавируса COVID-19 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что проводить испытания будут с помощью экспериментального препарата Remdesivir в Гонконге.

Испытания, по его словам, пройдут в трех крупных больницах города: госпитали принцессы Маргарет, королевы Марии и принца Уэльского. Участие в определении эффективности препарата станет добровольным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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