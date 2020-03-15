В институте здоровья США не исключили «вторую волну» коронавируса в Китае
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи не исключил, что в Китае может произойти повторная вспышка коронавируса нового типа в случае если в стране отменят карантин и откроют границы страны. Об этом сообщает телеканал ABC.
«По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна», — сказал Фаучи.
Он также полагает, что вспышка коронавируса в США может продлиться «от нескольких недель до нескольких месяцев».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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