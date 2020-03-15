Школьники Псковской области досрочно выходят на каникулы из-за коронавируса

Весенние каникулы в школах Псковской области начнутся 16 марта в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте областной администрации со ссылкой на указ губернатора региона Михаила Ведерникова.

Досрочные каникулы в школах введены в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении. Также планируется проработка шагов по организации дистанционного обучения в учреждениях общего и дополнительного образования.

Кроме того, на территории области запрещается проведение массовых мероприятий до особого распоряжения.

По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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