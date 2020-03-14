Российских пассажиров круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиры круизного итальянского лайнера Costa Magica, в числе которых есть 38 россиян, высаживаются в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца, крупнейшего мирового круизного оператора Costa Crociere.

В компании уведомили, что высадка осуществляется в штатном режиме.

«Компания Costa Crociere начала проводить все необходимые процедуры, привлекая собственные ресурсы, чтобы гарантировать при содействии местных властей доставку гостей из разных стран на родину», — заявили в компании.

Там добавили, что до этого в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе борт круизного судна покинули турист из Финляндии и член экипажа-индонезиец, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Отмечается, что у них наблюдается удовлетворительное состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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