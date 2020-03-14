Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском
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Четыре ребенка погибли при пожаре в городе Тайшете Иркутской области. Об этом сообщает сайт управления СК России по региону.
Как стало известно, инцидент произошел в частном доме, находящемся на улице Горная.
«В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет», — говорится в сообщении.
Следствие уже завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)».
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