Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском

Четыре ребенка погибли при пожаре в городе Тайшете Иркутской области. Об этом сообщает сайт управления СК России по региону.

Как стало известно, инцидент произошел в частном доме, находящемся на улице Горная.

«В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет», — говорится в сообщении.

Следствие уже завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)».

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