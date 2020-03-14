Число зараженных коронавирусом в России достигло 59 человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось до 59 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно поступившей информации, за последние сутки число инфицированных выросло на 14 человек.

По данным оперштаба, девять случаев заражения зарегистрировано в Москве, по одному в Московской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также два в Кемеровской области.

Днем ранее сообщалось о 45 заболевших коронавирусом в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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