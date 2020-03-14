Стационары Москвы закрыли для посетителей

Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения.

Уточняется, что речь идет о всех круглосуточных стационарах, как взрослых, так и детских.

Но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы, добавили в ведомстве.

Данное решение власти приняли на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.