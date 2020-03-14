Российским сенаторам запретили уезжать за границу из-за угрозы коронавируса

Членам Совета Федерации запрещается посещать иностранных государства в связи с коронавирусной опасностью. Об этом сообщила спикер Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, решение о том, что сенаторам запретят выезжать за пределы России, было принято накануне. «Все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим», — уточнила она. Исключением могут быть только «экстраординарные случаи».

Сенаторам запрещается посещать другие страны, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Также Матвиенко отметила, что Россия не будет принимать членов иностранных делегаций из стран, где «есть серьезные опасения по коронавирусу».

Всего в мире заразились новым типом коронавируса уже свыше 143 тысяч человек. При этом смогли выздороветь более 72 тысяч, а погибли — 5 388.

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