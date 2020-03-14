Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной версии КНБ, задержанный планировал теракт в местах скопления людей в период празднования национального праздника Наурыза. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты.

Арестованный является приверженцем идеологии международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)*.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.