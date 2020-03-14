США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн

США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сотников и контролируемые им компании подозреваются в применении мошеннической схемы, целью которой было убедить инвесторов приобрести фиктивные депозитные свидетельства, говорится в сообщении SEC. Отмечается, что схема реализовывалась через рекламу в сети и подложные сайты, имитирующие страницы законных финансовых организаций.

Ущерб от действий россиянина и его компаний оценивается в более чем $26 млн. По сообщению SEC, прокуратура США в округе Нью-Джерси возбудила уголовное дело и проводит арест активов.

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