Источник: в штаб-квартире ООН выявлен первый случай заражения коронавирусом

Одна из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН подхватила коронавирус нового типа, что стало первым зарегистрированным случаем выявления заболевания у кого-то из дипломатических миссий при организации или сотрудников секретариата в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Как стало известно, по этой причине филиппинская дипмиссия закрыта.

«Весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4734 человека.

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