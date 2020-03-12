Горнолыжные курорты досрочно закроют в Австрии

В Австрии власти Тироля приняли решение о досрочном закрытии горнолыжных курортов в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Закрытие вступит в силу с понедельника, 16 марта.

В этом регионе Австрии расположены самые популярные горнолыжные комплексы, поэтому такая дата была назначена, чтобы туристы смогли спокойно уехать.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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