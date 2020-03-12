Суд может не перевести досье по делу о крушении MH17 для обвиняемого россиянина

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Суд не обязан переводить досье, состоящее из 36 тысяч страниц, на русский язык для подсудимых, однако ряд документов по делу о крушении MH17 в 2014 году все же могут изложить на государственном языке РФ. Об этом РИА «Новости» рассказали в окружном суде Гааги.

«Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — заявили в суде.

По словам представителя органа, присутствующим на заседаниях суда, которые не понимают по-голландски или по-английски, могут предоставить дипломированного переводчика. «Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом», — добавили в суде.

Так как все заседания суда проходят на голландском языке, то и файлы по делу выходят на этом языке. В суде считают, что письменно переводить документы, состоящие из 36 тысяч страниц, на другие языки никто не обязан. По оценкам экспертов, для перевода такого количества страниц с голландского языка на русский может потребоваться около полутора лет.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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