Суд может не перевести досье по делу о крушении MH17 для обвиняемого россиянина

Суд не обязан переводить досье, состоящее из 36 тысяч страниц, на русский язык для подсудимых, однако ряд документов по делу о крушении MH17 в 2014 году все же могут изложить на государственном языке РФ. Об этом РИА «Новости» рассказали в окружном суде Гааги.

«Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — заявили в суде.

По словам представителя органа, присутствующим на заседаниях суда, которые не понимают по-голландски или по-английски, могут предоставить дипломированного переводчика. «Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом», — добавили в суде.

Так как все заседания суда проходят на голландском языке, то и файлы по делу выходят на этом языке. В суде считают, что письменно переводить документы, состоящие из 36 тысяч страниц, на другие языки никто не обязан. По оценкам экспертов, для перевода такого количества страниц с голландского языка на русский может потребоваться около полутора лет.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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