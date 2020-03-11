В Оренбурге мужчина украл 250 тысяч рублей у 98-летней труженицы тыла

Житель Оренбурга обманом выманил 250 тысяч рублей у 98-летней труженицы тыла, сообщает РЕН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мошенник позвонил пенсионерке и сказал, что ее сыну срочно нужны деньги, потому что он попал в беду. За суммой приехал посредник, забравший у женщины 250 тысяч рублей.

В полицию обратился сын пожилой женщины. Злоумышленника арестовали. Им оказался 24-летний беззработный.

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