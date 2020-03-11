МИД Таиланда: россиян не коснется ограничение на выдачу виз по прибытии

В МИД Таиланда пояснили отмену оформления виз по прибытии в страну для граждан 18 стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу министерства.

По ее словам, данное решение не коснется туристов из России, поскольку страны имеют соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней.

Сотрудница внешнеполитического ведомства подчеркнула, что пока этот договор не отменялся.

До этого стало известно, что в число стран, граждане которых не смогут получить ускоренную визу, вошли Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексику, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату. Такое решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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