Прокурор по делу MH17 заявила о присутствии российских солдат возле «Бука»

Анонимный свидетель сообщил о присутствии «русских солдат» возле зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в день крушения самолета Boeing MH17 на Украине, заявила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой в ходе судебного слушания по делу о катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, свидетель М58 рассказал, что находился неподалеку от ЗРК «Бук» перед его запуском. Он подчеркнул, что распознал русский акцент у солдат, которые присутствовали на месте пуска, и что «русские солдаты» находились на ЗРК.

Показания свидетеля были заслушаны следственным судьей, сам М58 не придет на судебные слушания из соображений безопасности, добавила Вои-А-Цой.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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