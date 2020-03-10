Прокурор по делу MH17 заявила о присутствии российских солдат возле «Бука»

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Анонимный свидетель сообщил о присутствии «русских солдат» возле зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в день крушения самолета Boeing MH17 на Украине, заявила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой в ходе судебного слушания по делу о катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, свидетель М58 рассказал, что находился неподалеку от ЗРК «Бук» перед его запуском. Он подчеркнул, что распознал русский акцент у солдат, которые присутствовали на месте пуска, и что «русские солдаты» находились на ЗРК.

Показания свидетеля были заслушаны следственным судьей, сам М58 не придет на судебные слушания из соображений безопасности, добавила Вои-А-Цой.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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