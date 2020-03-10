Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

Он заявил, что слушания по делу переносятся на понедельник, 23 марта, в связи с тем, что «суд должен обсудить ряд вопросов».

«23 марта... мы продолжим и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу»,— добавил судья.

Ранее прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания обвинил Россию в препятствовании расследованию.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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