Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

Он заявил, что слушания по делу переносятся на понедельник, 23 марта, в связи с тем, что «суд должен обсудить ряд вопросов».

«23 марта... мы продолжим и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу»,— добавил судья.

Ранее прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания обвинил Россию в препятствовании расследованию.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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