Италия закроет горнолыжные курорты из-за распространения коронавируса

Власти Италии приняли решение о закрытии горнолыжный курортов в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019 в стране. Об этом сообщил министр по делам регионов Франческо Бочча во время выступления, трансляция которого велась в YouTube.

Так горнолыжный сезон в стране завершится раньше срока. По словам Боччи, курорты закроют уже со вторника, 10 марта.

Он напомнил, что ранее горнолыжные курорты уже были закрыты в Ломбардии, однако итальянские власти решили применить одинаковые меры ко всем регионам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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