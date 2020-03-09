Водородная станция горит на заводе в Петербурге

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Водородная станция загорелась на территории завода в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС.

Возгорание произошло на территории завода ПАО «Светлана», из соседнего административного здания эвакуированы 30 человек, заявили в МЧС.

В настоящее время наблюдается факельное горение, выгорают остатки водорода.

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