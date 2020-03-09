Итальянские заключенные протестуют против ограничений из-за коронавируса

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Итальянские военнослужащие на одной из дорог в коммуне Турано-Лодиджано, 25 февраля 2020 года Итальянские военнослужащие на одной из дорог в коммуне Турано-Лодиджано, 25 февраля 2020 года
Итальянские военнослужащие на одной из дорог в коммуне Турано-Лодиджано, 25 февраля 2020 года
Claudio Furlan/Global Look Press

Заключенные в тюрьмах Италии протестуют против ограничений, введенных в связи с распространением в стране коронавируса нового типа, сообщает Corriere della Sera.

Массовые протесты прошли в 27 тюрьмах в Риме, Милане, Неаполе, Верчелли, Фодже, Павии и других городах. В частности, в тюрьме в Модене сотрудники охраны были вынуждены применить силу для подавления вспыхнувшего мятежа, в результате которого погибли шесть человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий передвижение на территории Ломбардии и еще 14 провинций из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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