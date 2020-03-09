Польша установила санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша вводит санитарные проверки на границах с Германией и Чехией из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверки вводятся на четырех пунктах пропуска через границу с Германией и на одном – с Чехией, отметил премьер. Он подчеркнул, что в ближайшие часы данные меры будут расширены на остальные пограничные пункты.

В первую очередь проверки будут касаться автобусных перевозок через границы, добавил Моравецкий.

По последним данным, на территории Польши подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. На данный момент в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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