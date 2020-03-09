Суд по делу о крушении MH17 прервали через полчаса после начала

Начавшийся в Нидерландах судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17, следовавший в июле 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, был прерван через 30 минут после начала заседания, передает корреспондент РИА «Новости».

Заседание началось в 12.00 мск в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. По данным агентства, слушания прервали из-за технических неполадок.

Известно, что по делу о крушении проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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