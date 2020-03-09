Суд по делу о крушении MH17 прервали через полчаса после начала

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Начавшийся в Нидерландах судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17, следовавший в июле 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, был прерван через 30 минут после начала заседания, передает корреспондент РИА «Новости».

Заседание началось в 12.00 мск в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. По данным агентства, слушания прервали из-за технических неполадок.

Известно, что по делу о крушении проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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