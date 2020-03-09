В 2019 году более 250 тысяч человек совершили кражу в России

МВД выявил 255 тысяч человек, которые подозреваются в совершении кражи на территории России в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным полиции, в прошлом году было совершено свыше 770 тысяч преступление по статье 158 УК РФ («Кража»).

Отмечается, что более 12 тысяч преступлений связаны с транспортом. Зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов.

Свыше 2,8 тысяч противоправных деяний были связаны с кражей мобильных телефонов, совершенных в общественном транспорте.

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