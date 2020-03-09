В китайском Ухане закрылись 11 из 14 временных госпиталей

По причине выписки пациентов, 11 из 14 временных госпиталей Уханя, которые были размещены в реконструированных для этого стадионах и выставочных центрах, были закрыты. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Как стало известно, оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.

«Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха», — указано в сообщении телеканала.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3820 человек.

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