В китайском Ухане закрылись 11 из 14 временных госпиталей
По причине выписки пациентов, 11 из 14 временных госпиталей Уханя, которые были размещены в реконструированных для этого стадионах и выставочных центрах, были закрыты. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Как стало известно, оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы, где осуществляют прием больных коронавирусом.
«Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха», — указано в сообщении телеканала.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3820 человек.
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