Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Следственный комитет по Тверской области возбудил дело после пропажи пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным, девочка вышла погулять возле своего дома в воскресенье, 8 марта, и пропала.

Дело возбуждено по статье «Убийство» УК России.

На данный момент, принимаются все необходимые меры по поиску ребенка.

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