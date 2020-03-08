Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки
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Следственный комитет по Тверской области возбудил дело после пропажи пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
По предварительным данным, девочка вышла погулять возле своего дома в воскресенье, 8 марта, и пропала.
Дело возбуждено по статье «Убийство» УК России.
На данный момент, принимаются все необходимые меры по поиску ребенка.
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