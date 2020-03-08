Из-за коронавируса Саудовская Аравия переводит учебные заведения на дистанционное обучение

Из-за коронавируса с 9 марта Саудовская Аравия закрывает учебные заведения и переводит их в дистанционный формат, сообщает агентство SPA.

«Министерство образования Саудовской Аравии решило временно приостановить образовательный процесс во всех провинциях страны с понедельника до последующего извещения. Решение затрагивает школы, университеты, технические образовательные заведения», — передает агентство.

Занятия будут проводиться в дистанционном режиме с использованием сайта и приложения для смартфонов.

В стране подтверждены 11 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3650 человек.

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