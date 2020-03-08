От коронавируса в США скончались 19 человек

В США возросло число погибших в результате заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Newsweek.

Так в штате Вашингтон были зарегистрированы два новых случая. Таким образом, число погибших от заболевания в США составило 19 человек.

Кроме того, заболевшими числятся более 400 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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