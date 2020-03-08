В Швейцарии подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Швейцарии зарегистрировали вторую смерть от коронавируса, передает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Сообщается, что скончался 76-летний мужчина из кантона Базель-сельский.
Ранее 5 марта в кантоне Во умерла 74-летняя женщина.
В Швейцарии 332 человека заразились коронавирусом. 281 случай подтвердились лабораторно, еще 51 анализ проверяется повторно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.
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