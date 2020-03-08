Германия рекомендуют отменить массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Германии из-за коронавируса призывают отменить общественные мероприятия, где могут поучаствовать больше тысячи человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
«После многих дискуссий с ответственными лицами я настойчиво призываю к отмене мероприятий с более чем тысячей участников», — сказал Шпан.
В Германии заразились больше 900 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Нетаньяху предложил провести конференцию по коронавирусу
— Число зараженных коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на треть