Германия рекомендуют отменить массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Германии из-за коронавируса призывают отменить общественные мероприятия, где могут поучаствовать больше тысячи человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

«После многих дискуссий с ответственными лицами я настойчиво призываю к отмене мероприятий с более чем тысячей участников», — сказал Шпан.

В Германии заразились больше 900 человек. Смертельных случаев не зафиксировано.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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