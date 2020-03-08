RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

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RT, основываясь на данных Росстата за три квартала 2019 года, составил рейтинг самых распространенных профессий среди российских женщин.

Так, большая часть женщин в России трудятся продавцами. Этой профессией занимается 13,1% от общего числа работающих россиянок.

На втором месте оказались сотрудники, работающие в сфере образования. Среди них — учительницы, воспитательницы и другие специалисты. В данной области работают 10,1% от общего числа сотрудников — женщин.

Тройку замкнули специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%). Затем следует средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%), а также средний медперсонал (медсестры) — 6,7%.

Отмечается, что по состоянию на конец третьего квартала 2019 года трудовой деятельностью в России занимались 35,2 млн женщин.

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