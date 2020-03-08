Спасатели вытащили 50 человек из-под завалов рухнувшего в Китае отеля

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Спасателям сумели вытащить 50 человек из-под завалов рухнувшей в китайской провинции Фуцзянь гостиницы Xinjia Express. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющейся информации, двое из них оказались мертвы.

Ранее стало известно о 28 спасенных. Всего в здании, когда оно рухнуло, было около 70 человек. Отель предназначался для людей, которые тесно контактировали с зараженными коронавирусом нового типа.

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