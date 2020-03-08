Число зараженных коронавирусом в Южной Корее перевалило за 7 тысяч человек
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В Южной Корее зарегистрировали 7134 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает «Ренхап».
Как стало известно, число умерших от инфекции возросло до 50.
Согласно поступившей информации, новые случаи заражения подтверждены в провинции Кёнсан-Пукто и в городе Тэгу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3579 человек.
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