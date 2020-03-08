Между Керчью и Анапой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Первый рельсовый трехвагонный автобус РА-2 проехал из Керчи в Анапу, открыв регулярное пассажирское сообщение по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, так называемые рельсобусы по маршруту Керчь - Анапа - Керчь будут следовать ежедневно утром и вечером.Также в пятницу, в выходные и праздничные дни пассажиров будет перевозить дополнительный дневной состав.

Отмечается, что дорога в обе стороны занимает два часа.