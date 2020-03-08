Задержанные за пьяную езду водители могут не получить лицензию на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что после внесения предполагаемых изменений в законодательство, пойманным за вождение в нетрезвом виде водителям могут не выдавать лицензии на оружие. Об этом сообщает rg.ru.

По его словам, такие лицензии не получат лица, которые были два и более раз осуждены за совершение преступления, а также лица, против которых осуществляется уголовное преследование, и граждане, подвергнутые «административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Он также рассказал, что владельцы оружия после вступления в силу изменений в законодательстве будут обязаны информировать органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Однако Золотов пояснил, что данные пункты будут дополнительными основаниями для невыдачи лицензий на оружие.

При этом глава ведомства отметил, что послабления примут для бывших военнослужащих. Так, военных пенсионеров предлагают освободить от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.