Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину во Владимирской области

Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли мужчину, повалившегося под лед на пруду Некрасовский в городе Кольчугино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Мужчина хотел сократить дорогу и перейти пруд по льду.

Спасатели извлекли тонувшего мужчину из ледяной воды. В настоящий момент он доставлен в ЦРБ Кольчугино, его здоровью ничего не угрожает.

Министерство также напомнило, что сейчас лед на водных объектах непрочный, поэтому выход на него опасен.