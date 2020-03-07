Под Ростовом полицейского подозревают во взятке в 2,5 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело по обвинению врио замначальника полиции Таганрогского отдела МВД России на транспорте. Он подозревается в получении взятки в 2,5 млн рублей, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, 5 марта 2020 года два посредника передали подозреваемому 2,5 млн рублей. Деньги заплатил сотрудник Таганрогского морского торгового порта, чтобы освободить себя и брата от уголовной ответственности.

Обвиняемый был задержан в момент передачи взятки. В отношении посредников тоже возбуждено уголовное дело.

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