В Ирландии число заразившихся коронавирусом достигло 19
В Ирландии уже 19 человек заразились коронавирусом, сообщается на сайте правительства страны.
«Центр охраны здоровья сегодня вечером был проинформирован о новом подтвержденном случае заражения COVID-19 в Ирландии», — говорится на сайте.
Заболевший недавно вернулся из Италии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
— В Парагвае подтвержден первый случай заражения коронавирусом
— Число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 5,8 тысяч человек