В Ирландии число заразившихся коронавирусом достигло 19

В Ирландии уже 19 человек заразились коронавирусом, сообщается на сайте правительства страны.

«Центр охраны здоровья сегодня вечером был проинформирован о новом подтвержденном случае заражения COVID-19 в Ирландии», — говорится на сайте.

Заболевший недавно вернулся из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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