За сутки в КНР коронавирусом заразились почти 100 человек

В Китае за сутки число зараженных новым типом коронавируса COVID-2019 возросло почти на 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения страны.

Так на данный момент заболевшими в Китае числятся 22 177 человек, из которых 5489 находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что 55 404 пациентов были выписаны из больниц, а жертвами заболевания числятся 3070 человек, за последние сутки скончались 21 человек из Уханя и еще семь из других китайских регионов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Grand Princess коронавирус обнаружили у более 20 пассажиров

— Число жертв коронавируса возросло в Британии

— В ВОЗ призывают не надеяться на исчезновение коронавирусом летом