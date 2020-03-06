Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом

В мире зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные DXY.cn.

На данный момент общее число зараженных в мире составляет 100 026 человек. При этом выздороветь смогли 55 546 человек, а скончались – 3 401.

По данным ВОЗ на 5 марта, вирус зафиксирован в 76 странах.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

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